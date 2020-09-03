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В МИД ответили Лукашенко: не надо искать врагов там, где их нет

Четверг, 3 сентября 2020, 16:58

В Министерстве иностранных дел Украины посоветовали Беларуси "не искать врагов там, где их нет" - после последних обвинений Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси в адрес Украины.

Об этом говорится в обнародованном в четверг комментарии украинского дипломатического ведомства, пишет "Европейская правда".

"Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы вовлечении Украины в организацию протестов в Республике Беларусь был вчера предоставлен ​​министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он, в частности, отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - подчеркнули в МИД.

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В связи с "очередным ложным обвинением" во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Лукашенко, в министерстве призвали белорусских друзей и партнеров "не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков".

"Не надо искать врагов там, где их нет", - заявили в МИД.

В четверг 3 сентября Лукашенко в очередной раз выступил с заявлением о вмешательстве иностранных государств, среди которых и Украина, во внутренние дела Беларуси.

С подобными заявлениями Лукашенко выступал и ранее, после чего официальный Киев вызвал на консультации своего посла в Минске.

Украина последовательно отрицает вмешательство во внутренние дела соседнего государства.

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