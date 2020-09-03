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Туреччина анонсувала російські військові навчання у Середземному морі

Четвер, 3 вересня 2020, 18:35

Анкара оголосила, що Росія проведе військово-морські навчання з бойовими стрільбами в східному Середземномор'ї на тлі ескалації напруженості між Туреччиною і її прибережними сусідами Грецією і Кіпром через права на пошук енергетичних ресурсів в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У навігаційному повідомленні Туреччини йдеться про те, що російські навчання відбудуться 8-22 вересня, а 17-25 вересня – вони проходитимуть в районах Середземномор'я, де працюють турецькі дослідницькі судна.

Туреччина оголосила про навчання після того, як Сполучені Штати заявили, що частково знімають 33-річне ембарго на постачання зброї етнічно розділеному Кіпру.

Незрозуміло, чому Туреччина - член НАТО оголосила про такі навчання від імені Москви, але в останні роки обидві країни значно зміцнили свої військові, політичні та економічні зв'язки. Вони тісно координують свою військову присутність в Сирії, в той час як Туреччина закупила передові російські ракети С-400.

Туреччина також висловила обурення рішенням США скасувати ембарго на постачання зброї Кіпру.

Заява Туреччини прозвучала в момент загострення непорозумінь між Туреччиною, з одного боку, і Грецією і Кіпром - з іншого, з приводу прав на розвідку енергоносіїв на шельфі. Військові кораблі Греції і Туреччини стежили один за одним в останні тижні, оскільки турецькі розвідувальні і бурові судна продовжують шукати вуглеводні у водах, де Греція і Кіпр претендують на виняткові економічні права.

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