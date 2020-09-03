Турция анонсировала российские военные учения в Средиземном море

Анкара объявила, что Россия проведет военно-морские учения с боевыми стрельбами в восточном Средиземноморье на фоне эскалации напряженности между Турцией и ее прибрежными соседями Грецией и Кипром за права на поиск энергетических ресурсов в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В навигационном сообщении Турции говорится о том, что российские учения пройдут 8-22 сентября, а 17-25 сентября – они будут проходить в районах Средиземноморья, где работают турецкие исследовательские суда.

Турция объявила об учениях после того, как Соединенные Штаты заявили, что частично снимают 33-летнее эмбарго на поставки оружия этнически разделенному Кипру.

Непонятно, почему Турция - член НАТО объявила о таких учениях от имени Москвы, но в последние годы обе страны значительно укрепили свои военные, политические и экономические связи. Они тесно координируют свое военное присутствие в Сирии, в то время как Турция закупила передовые российские ракеты С-400.

Турция также выразила возмущение решением США отменить эмбарго на поставки оружия Кипру.

Заявление Турции прозвучала в момент обострения трений между Турцией, с одной стороны, и Грецией и Кипром - с другой, по поводу прав на разведку энергоносителей на шельфе. Военные корабли Греции и Турции следили друг за другом в последние недели, поскольку турецкие разведывательные и буровые судна продолжают искать углеводороды в водах, где Греция и Кипр претендуют на исключительные экономические права.