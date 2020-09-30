В Естонії заявили, що продовжують чекати Путіна з візитом

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтвердив, що російського лідера Владіміра Путіна як і раніше чекають в Естонії для участі у Всесвітньому конгресі фінно-угорських народів.

Про це він сказав в інтерв'ю російській газеті" Коммерсантъ", повідомляє "Європейська правда".

"Ми дійсно запросили ряд глав держав, але відповіді від російського президента на офіційне запрошення не отримали. Запрошення залишається в силі для всіх, за час карантину його не відкликали", - сказав Рейнсалу.

Міністр також зазначив, що вважає можливою і свою зустріч з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим.

"Я завжди відкритий для зустрічі з моїм російським колегою, особливо зараз, коли Естонія входить в Радбез ООН в якості непостійного члена. Якщо така потреба є, Естонія завжди готова до діалогу", - сказав естонський міністр.

"На різних міжнародних заходах ми віталися один з одним, але двосторонньої зустрічі не було. Така ж ситуація протягом багатьох років і у інших моїх балтійських колег", - додав Рейнсалу.

VIII Світовий конгрес фінно-угорських народів, який повинен був пройти з 17 по 19 червня в Тарту, через коронавірус перенесений на літо 2021 року.

На відкриття Світового конгресу запрошені президенти Фінляндії, Угорщини, Росії та Естонії.