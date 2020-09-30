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В Эстонии заявили, что продолжают ждать Путина с визитом

Среда, 30 сентября 2020, 08:20

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что российского лидера Владимира Путина по-прежнему ждут в Эстонии для участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов.

Об этом он сказал в интервью российской газете "Коммерсантъ", сообщает "Европейская правда".

"Мы действительно пригласили ряд глав государств, но ответа от российского президента на официальное приглашение не получили. Приглашение остается в силе для всех, за время карантина его не отозвали", - сказал Рейнсалу.

Министр также отметил, что считает возможной и свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я всегда открыт для встречи с моим российским коллегой, особенно сейчас, когда Эстония входит в Совбез ООН в качестве непостоянного члена. Если такая потребность есть, Эстония всегда готова к диалогу", - сказал эстонский министр.

"На различных международных мероприятиях мы здоровались друг с другом, но двусторонней встречи не было. Такая же ситуация на протяжении многих лет и у других моих балтийских коллег", - добавил Рейнсалу.

VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который должен был пройти с 17 по 19 июня в Тарту, через коронавирус перенесен на лето 2021 года.

На открытие Всемирного конгресса приглашены президенты Финляндии, Венгрии, России и Эстонии.

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Эстония Путин
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