Уряд поки не планує повторно закривати в’їзд для іноземців в Україну

В українського уряду наразі немає планів запроваджувати повторну заборону на в’їзд іноземців у зв’язку з пандемією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За словами міністра, заборона на в’їзд іноземців була форс-мажорним рішенням, яке уряд був вимушений ухвалити для захисту здоров’я громадян, і він радий, що це не перетворилося на традицію.

"В планах уряду станом на зараз немає намірів запроваджувати чергове обмеження на в’їзд іноземців" - сказав Кулеба.

При цьому він особисто дотримується думки, що іноземні громадяни повинні мати право в’їзду в Україну за умови дотримання необхідних правил.

Нагадаємо, з 28 серпня до 28 вересня уряд України заборонив в'їзд для іноземців, крім окремих категорій. Хоча офіційно цього не визнають, реальною причиною була спроба стримати паломників-хасидів від приїзду в Україну під час пандемії.

28 вересня загальна заборона на в'їзд де-факто втратила чинність. Цього ж дня Кабмін вніс зміни до постанови №641, де була прописана заборона, дозволивши в'їзд іноземних громадян за певних умов.