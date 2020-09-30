Правительство пока не планирует повторно закрывать въезд для иностранцев в Украине

У украинского правительства пока нет планов вводить повторный запрет на въезд иностранцев в связи с пандемией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время онлайн-брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, запрет на въезд иностранцев была форс-мажорным решением, которое правительство было вынуждено принять для защиты здоровья граждан, и он рад, что это не превратилось в традицию.

"В планах правительства по состоянию на сейчас нет намерений вводить очередное ограничение на въезд иностранцев", - сказал Кулеба.

При этом он лично придерживается мнения, что иностранные граждане должны иметь право въезда в Украину при условии соблюдения правил.

Напомним, с 28 августа по 28 сентября правительство Украины запретило въезд для иностранцев, кроме отдельных категорий. Хотя официально этого не признают, реальной причиной была попытка сдержать паломников-хасидов от приезда в Украину во время пандемии.

28 сентября общий запрет на въезд де-факто утратил силу. В этот же день Кабмин внес изменения в постановление №641, где был прописан запрет, разрешив въезд иностранных граждан при определенных условиях.