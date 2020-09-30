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Меркель підтвердила, що зустрінеться з Тихановською

Середа, 30 вересня 2020, 15:16

Канцлер Німеччини Ангела Меркель найближчим часом зустрінеться з білоруським опозиційним лідером Світланою Тихановською.

Про це вона сказала під час промови в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

У своєму виступі Меркель висловила захоплення жінками, які беруть участь у протестах в Білорусі, та їхньою боротьбою за "вільне життя, вільне від корупції".

"Я можу лише сказати, що захоплююся цим і вважаю це справді вражаючим", - сказала Меркель.

Меркель нагадала, що Європейський Союз не визнав Александра Лукашенко переможцем серпневих виборів, і тому розгляне свої відносини з Мінськом під час саміту лідерів ЄС цього тижня.

Меркель не сказала, де і коли відбудеться зустріч, але прессекретар білоруського політика раніше заявила, що Тихановська відвідає Берлін 5-6 жовтня.

Нагадаємо, Тихановська зустрілася у вівторок у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

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