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Уряд схвалив три угоди з Єврокомісією на суму 60 млн євро

Середа, 30 вересня 2020, 15:37

Кабінет міністрів схвалив проєкти трьох угод з Європейською комісією, які передбачають отримання 60 млн євро для допомоги малому та середньому бізнесу.

Відповідні розпорядження були ухвалені на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда".

Угода про фінансування заходу "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (САSЕ) в Україні" - передбачає залучення допомоги ЄС для реалізації заходів, передбачених документом, в обсязі 10 мільйонів євро.

Угода про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" - передбачає залучення допомоги ЄС в обсязі 30 мільйонів євро.

Гроші будуть спрямовані на допомогу українським регіонам, у тому числі на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу.

В рамках угоди про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" планується залучити від ЄС ще 20 млн євро.

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Єврокомісія
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