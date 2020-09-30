В Іспанії затримали рекордні 35 тонн гашишу, який перевозили на елітних яхтах

Поліція Іспанії конфіскувала 35 тонн гашишу, який наркоторговці перевозили на борту елітних яхт.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що це найбільша з партій, які іспанські правоохоронці будь-коли затримували у морі.

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Наркотики знайшли на борту яхт, які запідозрили у належності членам мережі наркоторговців. Загалом правоохоронці конфіскували 35 тонн гашишу.

Також затримали десятьох учасників групи - дев’ятьох громадян Болгарії та одного громадянина Росії.

Окрім того, конфісували 6 яхт загальною вартістю орієнтовно 5 млн євро.

Операція тривала 24-28 вересня, за підтримки Європолу, Центру морського аналізу та операцій і правоохоронців низки країн - Британії, Нідерландів, Болгарії, Греції та Італії.