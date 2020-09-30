В Іспанії затримали рекордні 35 тонн гашишу, який перевозили на елітних яхтах
Середа, 30 вересня 2020, 17:43
Поліція Іспанії конфіскувала 35 тонн гашишу, який наркоторговці перевозили на борту елітних яхт.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.
Повідомляється, що це найбільша з партій, які іспанські правоохоронці будь-коли затримували у морі.
Наркотики знайшли на борту яхт, які запідозрили у належності членам мережі наркоторговців. Загалом правоохоронці конфіскували 35 тонн гашишу.
Також затримали десятьох учасників групи - дев’ятьох громадян Болгарії та одного громадянина Росії.
Окрім того, конфісували 6 яхт загальною вартістю орієнтовно 5 млн євро.
Операція тривала 24-28 вересня, за підтримки Європолу, Центру морського аналізу та операцій і правоохоронців низки країн - Британії, Нідерландів, Болгарії, Греції та Італії.
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