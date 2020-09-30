В Испании задержали рекордные 35 тонн гашиша, который перевозили на элитных яхтах

Полиция Испании конфисковала 35 тонн гашиша, который наркоторговцы перевозили на борту элитных яхт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что это самая большая из партий, которые испанские правоохранители когда-либо задерживали в море.

Наркотики нашли на борту яхт, которые заподозрили в принадлежности членам сети наркоторговцев. Всего правоохранители конфисковали 35 тонн гашиша.

Также задержали десятерых участников группы - девять граждан Болгарии и одного гражданина России.

Кроме того, конфисковали шесть яхт общей стоимостью ориентировочно 5 млн евро.

Операция проходила 24-28 сентября, при поддержке Европола, Центра морского анализа и операций и правоохранителей ряда стран - Великобритании, Нидерландов, Болгарии, Греции и Италии.