У Молдові вперше понад 1000 випадків зараження коронавірусом за добу

У Молдові вперше з початку епідемії за добу підтвердили понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За даними Міністерства охорони здоров'я Молдови, за останню добу у 1013 осіб діагностували коронавірус. За 24 години в лабораторіях країни провели 3472 тести на коронавірус.

З 1013 нових випадків зараження 11 виявилися "завезеними". Крім цього, за останні 24 години COVID-19 виявили ще у 55 медпрацівників: 20 лікарів, 28 медсестер і у сімох людей з лікарняного персоналу.

Число людей, які вилікувалися від коронавірусу, збільшилося до 38 997 осіб (+418 за добу). Померли 1320 пацієнтів з COVID (+10 за добу). Продовжують лікуватися 12 725 осіб, 649 пацієнтів знаходяться у важкому стані.

Число тих, що заразився в Молдові з початку пандемії, становить 53 042 осіб.