В Молдове впервые более 1000 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Молдове впервые с начала эпидемии за сутки подтвердили более тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По данным Минздрава Молдовы, за последние сутки у 1013 человек диагностировали коронавирус. За 24 часа в лабораториях страны провели 3472 теста на коронавирус.

Из 1013 новых случаев заражения 11 оказались "завезенными". Кроме этого, за последние 24 часа COVID-19 выявили еще у 55 медработников: 20 врачей, 28 медсестер и у семерых человек из больничного персонала.

Число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 38 997 человек (+418 за сутки). Умерли 1320 пациентов с COVID (+10 за сутки). Продолжают лечиться 12 725 человек, 649 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Число заразившихся в Молдове с начала пандемии составляет 53 042 человек.