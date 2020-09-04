Хакери зламали сайт МВС Білорусі і оголосили Лукашенка в розшук

Хакери зламали сайт Міністерства внутрішніх справ Білорусі та оголосили в розшук Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруське видання "Наша Ніва".

На сайті зазначено, що Лукашенко "звинувачується у військових злочинах проти білоруського народу і узурпації влади в Республіці Білорусь".

Також хакери оголосили у розшук главу МВС Білорусі Юрія Караєва.

На момент написання новини сайт МВС Білорусі не відкривався.

Нагадаємо, Лукашенко заявив прем’єру РФ, що має перехоплений запис розмови Варшави і Берліна з приводу отруєння Алексєя Навального, який свідчить про брехню Німеччини.

Розмову, за словами Лукашенка, перехопила радіоелектронна військова розвідка Білорусі, розгорнута на заході країни.