Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко в розыск

Хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское издание "Наша Нива".

На сайте указано, что Лукашенко "обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

На момент написания новости сайт МВД Беларуси не открывался.

Напомним, Лукашенко заявил премьер-министру РФ, что у него есть перехваченная запись разговора Варшавы и Берлина по поводу отравления Алексея Навального, которая свидетельствует о лжи Германии.

Разговор, по словам Лукашенко, перехватила радиоэлектронная военная разведка Беларуси, развернутая на западе страны.