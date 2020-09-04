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Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко в розыск

Пятница, 4 сентября 2020, 08:09

Хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское издание "Наша Нива".

На сайте указано, что Лукашенко "обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".

 

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

На момент написания новости сайт МВД Беларуси не открывался.

Напомним, Лукашенко заявил премьер-министру  РФ, что у него есть перехваченная запись разговора Варшавы и Берлина по поводу отравления Алексея Навального, которая свидетельствует о лжи Германии.

Разговор, по словам Лукашенко, перехватила радиоэлектронная военная разведка Беларуси, развернутая на западе страны.

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