У Британії оцінюють шанси на угоду з ЄС по Brexit в 30-40%
Офіс прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона оцінює шанси на угоду з Євросоюзом по Brexit в 30-40 відсотків.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.
Джонсон зажадав, щоб британським рибалкам дозволили подвоїти обсяги вилову в прибережних водах Британії, що призвело до глухого кута в переговорах про торгівлю і рибальство після Brexit.
Представники ЄС на переговорах заявили, що британська позиція призведе до втрати кожного третього риболовецького човна в Європі, і відразу відкинули цю пропозицію.
"Тупикова ситуація посилила зростаючий песимізм по обидва боки з приводу "критичного" раунду переговорів наступного тижня", - пише видання.
Сторони також сперечаються з приводу державної допомоги та інших ключових питань, і немає ніяких ознак того, що Лондон і Брюссель готові до компромісу.
Вчора головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що "стурбований і розчарований" підходом Великої Британії до переговорів