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В Британии оценивают шансы на соглашение с ЕС по Brexit в 30-40%

Пятница, 4 сентября 2020, 09:11

Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оценивает шансы на соглашение с Евросоюзом по Brexit в 30-40 процентов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Джонсон потребовал, чтобы британским рыбакам разрешили удвоить объемы вылова в прибрежных водах Великобритании, что привело к тупику в переговорах о торговле и рыболовстве после Brexit.

Представители ЕС на переговорах заявили, что британская позиция приведет к потере каждой третьей рыболовецкой лодки в Европе, и сразу отвергли это предложение.

"Тупиковая ситуация усугубила растущий пессимизм с обеих сторон по поводу "критического" раунда переговоров на следующей неделе", - пишет издание.

Стороны также спорят по поводу государственной помощи и других ключевых вопросов, и нет никаких признаков того, что Лондон и Брюссель готовы к компромиссу.

Напомним, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что "обеспокоен и разочарован" подходом Великобритании к переговорам, что подогревает опасения, что Лондон выйдет из блока в январе без соглашения.

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