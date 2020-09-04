Понад 70% італійців готові підтримати на референдумі скорочення кількості депутатів

Понад 70% італійців готові підтримати на референдумі зміни до конституції, що передбачають скорочення загальної кількості парламентарів до 600.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Проєкт конституційної реформи, що передбачає зменшення кількості депутатів нижньої палати з 630 до 400, а сенаторів - з 315 до 200, парламент погодив у жовтні минулого року. Таким чином, загальна кількість парламентарів може скоротитися з 945 до 600.

Референдум для затвердження реформи планувався на 29 березня, але у зв’язку з пандемією коронавірусу був перенесений на 20-21 вересня.

Згідно з результатами дослідження громадської думки, конституційні зміни на референдумі збираються підтримати 71% італійців (з тих, хто має намір взяти у ньому участь), тоді як 29% голосуватимуть проти.

Підтримка переважає серед прихильників майже всіх політичних сил - окрім найменших, оскільки останні після реформи матимуть менші шанси отримати місця в парламенті.

Найбільше прихильників зменшення кількості парламентарів - серед виборців "Руху 5 зірок", який і став ініціатором змін - близько 90%. Серед виборців Демократичної партії та Північної Ліги підтримка також переважає, голосуватимуть "проти" 32% та 36% їхніх виборців відповідно, а серед виборців - Forza Italia та Fratelli d'Italia - 45%.

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