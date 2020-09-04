Білий дім каже про прогрес у перемовинах Белграда й Приштини

У Білому домі стверджують про прогрес у перемовинах Белграда та Приштини після зустрічі лідерів у Вашингтоні, що відбулася вчора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

У зустрічі в Білому домі взяли участь президент Сербії Александар Вучич, прем’єр Косова Авдулла Хоті та представники адміністрації президнта США - радник з питань держбезпеки Роберт О’Браян та спеціальний посланник США з переговорів Річард Гренелл. Нетривалий час на переговорах була присутня і дочка Дональда Трампа, Іванка Трамп. Вчора обговорювалися питання економічної співпраці.

Роберт О'Брайен повідомив, що сторони "досягли значного прогресу".

"Дуже хороший раунд дискусій у другій половині дня з лідерами Сербії та Косово. Сьогодні вони досягли значного прогресу. Економічна нормалізація означає роботу для молоді. Переговори продовжаться завтра", - повідомив він.

Про прогрес каже і прем’єр Косова. "Ми досягли значного прогресу в розвитку економічної співпраці. У всьому, про що ми розмовляємо із Сербією, наша мета - взаємне визнання. Сьогодні ми зробили великий крок", - сказав Авдулла Хоті.

Водночас, президент Сербії у коментарях ЗМІ розповів, що запропонований до підписання документ є "страшенно складним", через те, що одним з пунктів було взаємне визнання: підписавши цей договір Сербія фактично визнавала незалежність Косова.

Він стверджує, що після того, як сербська делегація заявила, що не може на це погодитися, пункт вилучили з документу.

Вучич наголошує, що не підпише жодного документа про визнання незалежності Косово і "чітко сказав про це співрозмовникам".

Також наступного понеділка, 7 вересня, запланована зустріч лідерів Сербії та Косова у Брюсселі - для перемовин за посередництва ЄС.

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