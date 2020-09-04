Белый дом говорит о прогрессе в переговорах Белграда и Приштины

В Белом доме говорят о прогрессе в переговорах Белграда и Приштины после встречи лидеров в Вашингтоне, состоявшейся вчера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Во встрече в Белом доме приняли участие президент Сербии Александар Вучич, премьер Косово Авдулла Хоти и представители администрации президнта США - советник по вопросам госбезопасности Роберт О'Брайан и специальный посланник США по переговорам Ричард Гренелл. Непродолжительное время на переговорах присутствовала и дочь Дональда Трампа, Иванка Трамп. Вчера обсуждались вопросы экономического сотрудничества.

Роберт О'Брайен сообщил, что стороны "достигли значительного прогресса".

"Очень хороший раунд дискуссий во второй половине дня с лидерами Сербии и Косово. Сегодня они достигли значительного прогресса. Экономическая нормализация означает работу для молодежи. Переговоры продолжатся завтра", - сообщил он.

О прогрессе говорит и премьер Косово. "Мы достигли значительного прогресса в развитии экономического сотрудничества. Во всем, о чем мы беседуем с Сербией, наша цель - взаимное признание. Сегодня мы сделали большой шаг", - сказал Авдулла Хоти.

В то же время, президент Сербии в комментариях СМИ рассказал, что предложенный к подписанию документ является "очень сложным", потому что одним из пунктов было взаимное признание: подписав этот договор Сербия фактически признавала независимость Косово.

Он утверждает, что после того, как сербская делегация заявила, что не может на это согласиться, пункт изъяли из документа.

Вучич подчеркивает, что не подпишет ни одного документа о признании независимости Косово и "четко сказал об этом собеседникам".

Также в понедельник, 7 сентября, запланирована встреча лидеров Сербии и Косово в Брюсселе - для переговоров при посредничестве ЕС.

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