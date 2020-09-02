Лідери Сербії та Косова особисто зустрінуться для перемовин у Брюсселі

Лідери Сербії та Косова наступного понеділка, 7 серпня, особисто зустрінуться у Брюсселі для перемовин за посередництва ЄС.

Як повідомляє кореспондерт "Європейської правди", про це оголосив речник Єврокомісії Петер Стано.

"Наступного понеділка високий представник ЄС Жозеп Боррель та спеціальний посланник ЄС Мирослав Лайчак приймуть президента Сербії Александра Вучича та прем’єр-міністра Косово Авдуллу Хоті для зустрічі на найвищому рівні у рамках діалогу за посередництва ЄС", - розповів Петер Стано.

Він уточнив, що йдеться про особисту зустріч лідерів у Брюсселі.

Обговорювати планують, серед іншого, взаємні фінансові претензії та майнові питання.

Перед цією зустріччю відбудуться також три зустрічі на експертному рівні щодо питань, які вже обговорювалися - переміщених осіб, осіб, зниклих безвісти та економічної співпраці. Вони заплановані на вихідні.

Нагадаємо, перед цим лідери Сербії та Косова зустрічалися в Брюсселі 16 липня за посередництва посланця ЄС Мирослава Лайчака. Ця зустріч стала першою після 20 місяців перерви.

4 вересня запланована також зустріч у Вашингтоні, за участі представників Білого дому.