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Україна сподівається на зміну позиції Німеччини щодо "Північного потоку-2" через отруєння Навального

П'ятниця, 4 вересня 2020, 11:59

Україна сподівається, що Німеччина перегляне свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на пресконференції заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми виходимо з того, що цей злочин не повинен залишитися безкарним. Події починаючи з 2014 року, і, якщо подивитися далі - з 2008 року, коли Росія напала на Грузію, демонструють, що безкарність лише спонукає Російську Федерацію до нових агресивних дій і нових злочинів.

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Україна виходить з того, що наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці Російської Федерації, повинні застосувати дієві механізми впливу на цю країну, включаючи застосування санкцій, та переглянути політику щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", - заявив Дмитро Кулеба.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель минулого тижня заявила, що вважає недоцільним пов’язувати отруєння Навального з будівництвом "Північного потоку-2".

2 вересня Меркель знову підтвердила свою прихильність завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2" попри санкції США - всупереч її жорсткій заяві про "серйозні запитання" до уряду Росії після підтвердження лабораторії Бундесверу, що Алексєя Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок". 

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу у розмові з Меркель.

У Німеччині також з’явилися заклики переглянути позицію щодо "Північного потоку-2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера. 

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