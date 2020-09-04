Украина надеется, что Германия изменит позицию по "Северному потоку-2" из-за отравления Навального

Украина надеется, что Германия пересмотрит свою позицию по поводу газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы исходим из того, что это преступление не должно остаться безнаказанным. События начиная с 2014 года, и, если посмотреть дальше - с 2008 года, когда Россия напала на Грузию, показывают, что безнаказанность только побуждает Российскую Федерацию к новым агрессивным действиям и новым преступлениям.

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Украина исходит из того, что наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны применить действенные механизмы влияния, включая применение санкций, и пересмотреть политику относительно строительства газопровода "Северный поток-2", - заявил Дмитрий Кулеба.

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что не считает нецелесообразным связывать вопросы отравления Навального и строительство "Северного потока-2".

2 сентября Меркель снова подтвердила свою приверженность завершению строительства газопровода, несмотря на санкции США - вопреки ее жесткому заявлению о "серьезных вопросах" к правительству России после подтверждения лаборатории Бундесвера, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он высказывал свои сомнения относительно газопровода в разговоре с Меркель.

В Германии также прозвучали призывы пересмотреть позицию по "Северному потоку-2" в связи с отравлением российского оппозиционера.