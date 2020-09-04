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Австралія на три роки продовжила санкції проти РФ через агресію в Україні

П'ятниця, 4 вересня 2020, 12:02

Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації, запроваджені за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобовязань за Мінськими угодами. Ми отримали офіційну комунікацію від австралійського уряду і рішення є остаточним", - сказав Кулеба.

За словами міністра, Австралія оновила санкційний список і до нього входять російських 37 компаній та 101 особа.

"Я хочу подякувати уряду Австралії за послідовну і рішучу підтримку України у боротьбі з російською агресією", - сказав Кулеба.

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