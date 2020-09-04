У Чехії другий день поспіль максимальний приріст заражень з початку епідемії

У Чехії другий день поспіль приріст заражень коронавірусом став найбільшим з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське IDNES.

За останню добу коронавірус підтвердили у 680 людей, що є найбільшим показником за увесь час епідемії. Показник попереднього дня - 650 - також був рекордним і вперше перетнув позначку "600".

За даними міністерства охорони здоров’я, госпіталізовані наразі 172 хворих, із них 40 - у важкому стані.

Чехія зараз має найбільше зростання кількості нових заражень з-поміж сусідніх з нею країн.

Загалом з березня, коли у Чехії зареєстрували перших хворих, в країні підтвердили близько 26500 випадків коронавірусу. 426 хворих померли, понад 18 800 одужали. У більшості інфікованих були легкі симптоми.