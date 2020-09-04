Во Франции постепенно растет число тяжелых больных и умерших от COVID-19

Во Франции постепенно растет количество госпитализированных в отделения интенсивной терапии пациентов с COVID-19, а также уровень смертности, связанный с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Количество новых случаев заражения коронавирусом во Франции "экспоненциально" растет в течение нескольких недель - от примерно 500 случаев в день в середине июля - к 7000 в день в последние дни.

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Однако до прошлой недели, хотя число случаев заболевания резко возрастало, количество людей, серьезно больных или умерших от вируса, оставалось стабильным.

Впрочем за последнюю неделю Франция сообщила о небольшом, но устойчивом росте двух ключевых показателей: количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии и количество людей, умерших от этого вируса.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находится 461 пациент с COVID-19 по сравнению с 380 двумя неделями ранее.

Небольшой, но устойчивый рост демонстрирует и уровень смертности: 21 человек умер в больнице за предыдущие 24 часа по сравнению с 17 людьми двумя неделями ранее.

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Среднее общее количество смертей за неделю также показывает небольшой рост. Общее количество пациентов в больницах остается стабильным и составляет 4643 человека по сравнению с 4748 двумя неделями ранее.

По сравнению с пиком эпидемии в апреле эти цифры являются низкими - на пике во Франции было более 7000 пациентов в реанимации, а смертность достигала максимума в 800 умерших пациентов на день.