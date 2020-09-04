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У Данії найбільша щоденна кількість нових випадків коронавірусу з квітня

П'ятниця, 4 вересня 2020, 11:06

У Данії за останню добу зареєстровано 179 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником за більш ніж чотири місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Число госпіталізованих людей з Covid-19 в Данії зараз становить 17, що на два більше в порівнянні з вчорашнім днем. Троє знаходяться в реанімації. Нових смертей від коронавірусу не зафіксовано.

У середу повідомлялося про 111 нових випадків, а минулого тижня цей показник був нижче 100 сім днів поспіль.

Значна частина нових випадків інфікування сталася в муніципалітеті Оденсе, де був зареєстрований 31 випадок. Це було пов'язано зі спалахом в міському педагогічному коледжі, де 1072 студенти були відправлені додому і перейшли на онлайн-навчання.

У муніципалітеті Оденсе в даний час рівень зараження становить 36,7 на 100 000 жителів за останній тиждень.

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