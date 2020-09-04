В ЄС відмовилися коментувати, чи буде Лукашенко в санкційному списку

Європейський Союз продовжує роботу над санкціями проти Білорусі і до їх офіційного оголошення не буде коментувати список осіб, яких стосуватимуться обмежувальні заходи.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Інформація буде доступна, як тільки буде опублікована. Зараз тривають дискусії, тому я не буду коментувати спекуляції щодо того, чи буде Лукашенко у списку, чи ні. Список тих, хто буде під санкціями, залишається предметом обговорення", - заявив Стано.

Німецьке видання Welt опублікувало інформацію про те, що ЄС планує запровадити санкції проти Білорусі, але у санкційному списку не буде Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента країни.

За даними видання, проти включення Лукашенко до списку санкцій виступає Німеччина, яку підтримують Франція і Італія.

Як відомо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Лукашенком.