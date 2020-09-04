В ЕС отказались комментировать, будет ли Лукашенко в санкционном списке

Европейский Союз продолжает работу над санкциями против Беларуси и до их официального объявления не будет комментировать список лиц, которых коснутся ограничительные меры.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Информация будет доступна, как только будет опубликована. Сейчас идут дискуссии, поэтому я не буду комментировать спекуляции относительно того, будет ли Лукашенко в списке или нет. Список тех, кто будет под санкциями, остается предметом обсуждения", - заявил Стано.

Немецкое издание Welt опубликовало информацию о том, что ЕС планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционный список не будет внесен Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента страны.

По данным издания, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия.

Как известно, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.