Отруєння Навального: Британія і Німеччина хочуть притягнути РФ до відповідальності

Міністри закордонних справ Великої Британії та Німеччини домовились співпрацювати разом, щоб притягнути Росію до відповідальності у справі отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це заявили у британському МЗС за підсумками телефонних переговорів двох дипломатів у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Міністр закордонних справ і Гайко Маас погодилися з тим, що будь-яке використання "Новічка" є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї та викликає стурбованість міжнародного співтовариства", - заявив в п'ятницю представник міністерства закордонних справ Британії.

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"Вони домовилися тісно співпрацювати, в тому числі в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), щоб гарантувати, що Росія понесла відповідальність за своїми міжнародними зобов'язаннями", - додав речник.

Росія заявила в четвер, що немає підстав звинувачувати її в злочині.

Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю заявив, що у Альянсу немає сумнівів у доказах Берліна про отруєння Навального, і що Росія повинна відповісти на "серйозні запитання".

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