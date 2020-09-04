Отравление Навального: Британия и Германия хотят привлечь РФ к ответственности

Министры иностранных дел Великобритании и Германии договорились сотрудничать, чтобы привлечь Россию к ответственности по делу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявили в британском МИД по итогам телефонных переговоров двух дипломатов в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Министр иностранных дел и Хайко Маас согласились с тем, что любое использование "Новичка" является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и вызывает обеспокоенность международного сообщества", - заявил в пятницу представитель Министерства иностранных дел Великобритании.

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"Они договорились тесно сотрудничать, в том числе в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы гарантировать, что Россия понесет ответственность по своим международным обязательствам", - добавил пресс-секретарь.

Россия заявила в четверг, что нет оснований обвинять ее в преступлении.

Накануне Евросоюз призвал к совместному международному ответу на отравление Навального и допустил введение санкций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Берлина об отравлении Навального, и Россия должна ответить на "серьезные вопросы".

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