МИД пообещал защищать хасидов-иностранцев, прибывших в Умань, несмотря на запрет

В МИД Украины пообещали представителям ряда посольств защищать хасидов-иностранцев, которым удалось прибыть в Умань, несмотря на закрытие границ для иностранцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

По его словам, на встрече послы или представители посольств Израиля, США - стран, откуда прибывает больше всего хасидов-паломников, а также Великобритании, Франции, Бельгии и Венгрии.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить уважение к религиозным чувствам и достойные условия пребывания паломников, которые сейчас прибыли в нашу страну для празднования Рош-ха-Шана, а также максимальную безопасность всех граждан в условиях ухудшения эпидемической ситуации в Украине. МИД рассчитывает на понимание и поддержку всех наших международных партнеров, граждане и подданные которых совершают паломничество, и на максимальную координацию и сотрудничество со стороны соответствующих украинских ведомств и еврейских общин всего мира", - написал Евгений Енин.

Напомним, правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев, начиная с 29 августа, а затем сместил начало ее действия на 28 августа.

Хотя в правительстве это отрицают, главной причиной такого решения была попытка скрыто помешать приезду в Украину хасидов-паломников на фоне пандемии.

2 сентября из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток, убрав таким образом главную лазейку, которой паломники могли воспользоваться, чтобы обойти запрет.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине