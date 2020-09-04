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З початку протестів за притулком у Польщі звернулися близько 100 білорусів

П'ятниця, 4 вересня 2020, 16:47

Близько 100 білорусів звернулися за притулком на території Польщі через політичні переслідування вдома.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Niezalezna.

"Не відбувається нічого екстраординарного, немає якогось підвищеного руху. Коли в Білорусі почалися політичні хвилювання, тобто це питання останніх декількох тижнів, близько 100 громадян Білорусі попросили залишитися на території Польщі з міркувань безпеки, тому що вони вважають, що за їх політичні погляди в Білорусі їм загрожує небезпека", – сказав Дуда.

Він при цьому зазначив, що багато хто висловлював побоювання з приводу ситуації в Білорусі і що з Білорусі будуть приймати людей, інфікованих коронавірусом.

"Хочу всіх заспокоїти: прикордонний рух знаходиться на нормальному рівні, це трохи більше 2 тис. людей, що в'їжджають на польську територію з Білорусі", - повідомив Дуда.

За його словами, серед цих людей не спостерігається підвищеного числа інфекцій.

Як повідомлялося, Литва у зв’язку з останніми подіями у Білорусі надала винятковий дозвіл на в’їзд вже 64 її громадянам, скористалися можливістю більше 20 з них.

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