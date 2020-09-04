С начала протестов за убежищем в Польше обратились около 100 белорусов

Около 100 белорусов обратились за убежищем на территории Польши из-за политических преследований дома.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Niezalezna.

"Не происходит ничего экстраординарного, нет какого-то повышенного движения. Когда в Беларуси начались политические волнения, то есть это вопрос последних нескольких недель, около 100 граждан Беларуси попросили остаться на территории Польши из соображений безопасности, так как они считают, что за их политические взгляды в Беларуси им грозит опасность", - сказал Дуда.

Он при этом отметил, что многие высказывали опасения по поводу ситуации в Беларуси и из Беларуси будут принимать людей, инфицированных коронавируса.

"Хочу всех успокоить: пограничное движение находится на нормальном уровне, это чуть больше 2 тыс. человек, въезжающих на польскую территорию из Беларуси", - сообщил Дуда.

По его словам, среди этих людей не наблюдается повышенного числа инфекций.

Как сообщалось, Литва в связи с последними событиями в Беларуси предоставила исключительное разрешение на въезд уже 64 ее гражданам, которые воспользовались возможностью более 20 из них.