Литва дозволила в’їзд вже 64 білорусам у зв’язку з подіями в країні

Литва у зв’язку з останніми подіями у Білорусі надала винятковий дозвіл на в’їзд вже 64 її громадянам, скористалися можливістю більше 20 з них.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна" та BNS, про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене.

"На сьогодні видано 64 таких дозволи, але не всі громадяни ними скористалися", - повідомила вона.

Пізніше заступниця міністра Божена Заборовська-Зданович уточнила, що до Литви вже приїхали 21 із 64 громадян Білорусі.

Вона додала, що після президентських виборів ще 11 громадян Білорусі попросили політичного притулку у Литві.

Рішення про "гуманітарний виняток", який дозволяє громадянам Білорусі виїхати до Литви у зв’язку з подіями в країні, ухвалили в середині серпня, після того, коли режим Александра Лукашенка вдався до жорсткого придушення мирних протестів.

Нагадаємо, напередодні Литва, Латвія та Естонія запровадили санкції проти Александра Лукашенка та 29 посадовців його режиму.

В неділю у Мінську та низці інших міст знову пройшли багатотисячні акції протесту, у Мінську затримали щонайменш 140 осіб.