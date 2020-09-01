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Литва дозволила в’їзд вже 64 білорусам у зв’язку з подіями в країні

Вівторок, 1 вересня 2020, 11:14

Литва у зв’язку з останніми подіями у Білорусі надала винятковий дозвіл на в’їзд вже 64 її громадянам, скористалися можливістю більше 20 з них.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна" та BNS, про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене.

"На сьогодні видано 64 таких дозволи, але не всі громадяни ними скористалися", - повідомила вона. 

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Пізніше заступниця міністра Божена Заборовська-Зданович уточнила, що до Литви вже приїхали 21 із 64 громадян Білорусі. 

Вона додала, що після президентських виборів ще 11 громадян Білорусі попросили політичного притулку у Литві.

Рішення про "гуманітарний виняток", який дозволяє громадянам Білорусі виїхати до Литви у зв’язку з подіями в країні, ухвалили в середині серпня, після того, коли режим Александра Лукашенка вдався до жорсткого придушення мирних протестів.

Нагадаємо, напередодні Литва, Латвія та Естонія запровадили санкції проти Александра Лукашенка та 29 посадовців його режиму.

В неділю у Мінську та низці інших міст знову пройшли багатотисячні акції протесту, у Мінську затримали щонайменш 140 осіб.

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