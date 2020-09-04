Австрія викликала посла РФ через отруєння Навального
До МЗС Австрії викликали російського посла через отруєння опозиціонера Алексєя Навального.
Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.
За його словами, візит посла має відбутися в п’ятницю.
В російському посольстві цю інформацію підтвердили.
Викликати російського посла у зв’язку з отруєнням Навального вимагала австрійська опозиція, однак, наголосив Шалленберг, йому "не потрібні жодні заклики" у цьому відношенні.
Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.
Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.
Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу