Австрія викликала посла РФ через отруєння Навального

До МЗС Австрії викликали російського посла через отруєння опозиціонера Алексєя Навального.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

За його словами, візит посла має відбутися в п’ятницю.

В російському посольстві цю інформацію підтвердили.

Викликати російського посла у зв’язку з отруєнням Навального вимагала австрійська опозиція, однак, наголосив Шалленберг, йому "не потрібні жодні заклики" у цьому відношенні.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

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