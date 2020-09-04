Австрия вызвала посла РФ из-за отравления Навального

В МИД Австрии вызвали российского посла из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

По его словам, визит посла должен состояться в пятницу.

В российском посольстве эту информацию подтвердили.

Вызвать российского посла в связи с отравлением Навального требовала австрийская оппозиция, однако, подчеркнул Шалленберг, ему "не нужны никакие призывы" в этом отношении.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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