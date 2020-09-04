Пандемія: Єврокомісія запропонувала впорядкувати обмеження на пересування в ЄС

Єврокомісія ухвалила рекомендації Раді ЄС для координації обмежень пересування всередині Євросоюзу.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Пропозиція комісії встановлює чотири ключові області, в яких держави-члени повинні співпрацювати більш тісно. Зокрема, йдеться про загальні критерії та порогові значення для держав-членів при прийнятті рішення про введення обмежень на поїздки; відображення загальних критеріїв з використанням узгодженого колірного коду; загальні рамки заходів, що застосовуються до мандрівників з районів підвищеного ризику; чітке і своєчасне інформування громадськості про будь-які обмеження.

"Сьогодні ми пропонуємо нашим державам-членам добре скоординований, передбачуваний і прозорий підхід до обмежень на поїздки там, де вони необхідні, завжди ставлячи захист громадського здоров'я на перше місце" – сказала комісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.

В даний час існує велика розбіжність між національними критеріями введення заходів, що обмежують свободу пересування в Європейському Союзі. Комісія пропонує, щоб кожна держава-член брала до уваги наступні критерії при прийнятті будь-яких обмежувальних заходів:

Загальна кількість нових зареєстрованих випадків захворювання COVID-19 на 100 000 осіб в даному районі за 14-денний період;

Відсоток позитивних тестів від усіх тестів COVID-19, проведених в даному районіпротягом семиденного періоду;

Кількість тестів COVID-19, проведених на 100 000 осіб в даному районі протягом семиденного періоду.

Держави-члени повинні подавати ці дані на щотижневій основі Європейському центру з профілактики захворювань та боротьби з ними. Держави-члени повинні також надавати ці дані на регіональному рівні для забезпечення того, щоб будь-які заходи могли бути націлені на ті регіони, де вони строго необхідні.

Виходячи з того, що в державі-члені виїзду щотижнева норма тестування становить понад 250 на 100 000 осіб, комісія пропонує державам-членам не обмежувати вільне пересування людей, що виїжджають з іншої держави-члена, де загальна кількість нових зареєстрованих випадків захворювання COVID - 19 становить менше 50 на 100 000 осіб протягом 14-денного періоду, або, де відсоток позитивних тестів від усіх тестів COVID - 19 становить менше 3%.

Єврокомісія запропонувала зелений код для зон, в яких загальне число нових випадків COVID - 19 на 100 тис.осіб нижче 25 за 14 днів, а частка позитивних тестів нижче 3%. Помаранчевий - для зон з числом нових заражень нижче 50, де позитивні тести рівні або перевищують 3%, або число нових випадків може бути від 25 до 150, але при частці позитивних тестів не вище 3%. Червоний - коли число нових заражень вище 50 за період в 14 днів на 100 тис. населення, частка позитивних тестів дорівнює або перевищує 3%, або загальне число нових випадків на 100 тис. осіб вище 150.

Також пропонується використовувати сірий код, коли інформація з місць недостатня для оцінки дотримання критеріїв, запропонованих Єврокомісією, або якщо число проведених тестів на COVID-19 на 100 тис. населення нижче 250.

Що стосується загального підходу до мандрівників, які прибувають з "зон високого ризику" на території ЄС, в Єврокомісії відзначають, що країни Євросоюзу не можуть відмовляти у в'їзді громадянам з інших держав ЄС. Але в залежності від власних підходів можуть зажадати від приїжджих з "червоних" або "сірих" зон провести 14 днів на карантині або після прибуття пройти тест на COVID-19.