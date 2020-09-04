Пандемия: Еврокомиссия предложила упорядочить ограничения на передвижение в ЕС

Еврокомиссия приняла рекомендации Совету ЕС для координации ограничений передвижения внутри Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Предложение комиссии устанавливает четыре ключевые области, в которых государства-члены должны сотрудничать более тесно. В частности, речь идет о общие критерии и пороговые значения для государств-членов при принятии решения о введении ограничений на поездки; отражение общих критериев с использованием согласованного цветового кода; общие рамки мер, применяемых к путешественников из районов повышенного риска; четкое и своевременное информирование общественности о любых ограничениях.

"Сегодня мы предлагаем нашим государствам-членам хорошо скоординированный, предсказуемый и прозрачный подход к ограничениям на поездки там, где они необходимы, всегда ставя защиту общественного здоровья на первое место" – сказала комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

В настоящее время существует большое расхождение между национальными критериями введения мер, ограничивающих свободу передвижения в Европейском Союзе. Комиссия предлагает, чтобы каждое государство-член принимало во внимание следующие критерии при принятии любых ограничительных мер:

- Общее количество новых зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 человек в данном районе за 14-дневный период;

- Процент положительных тестов от всех тестов COVID-19, проведенных в данном районе в течение семидневного периода;

- Количество тестов COVID-19, проведенных на 100 000 человек в данном районе в течение семидневного периода.

Государства-члены должны подавать эти данные на еженедельной основе Европейскому центру по профилактике заболеваний и борьбе с ними. Государства-члены должны также предоставлять эти данные на региональном уровне для обеспечения того, чтобы любые меры могли быть нацелены на те регионы, где они строго необходимы.

Исходя из того, что в государстве-члене выезда еженедельная норма тестирования составляет более 250 на 100 000 человек, комиссия предлагает государствам-членам не ограничивать свободное передвижение людей, выезжающих из другого государства-члена, где общее количество новых зарегистрированных случаев заболевания COVID - 19 составляет менее 50 на 100 000 человек течение 14-дневного периода, или, где процент положительных тестов от всех тестов COVID - 19 составляет менее 3%.

Еврокомиссия предложила зеленый код для зон, в которых общее число новых случаев COVID - 19 на 100 тыс. человек ниже 25 за 14 дней, а доля положительных тестов ниже 3%. Оранжевый - для зон с числом новых заражений ниже 50, где положительные тесты равны или превышают 3%, или число новых случаев может быть от 25 до 150, но при доле положительных тестов не выше 3%. Красный - когда число новых заражений выше 50 за период в 14 дней на 100 тыс. населения, доля положительных тестов равна или превышает 3%, или общее число новых случаев на 100 тыс. человек выше 150.

Также предлагается использовать серый код, когда информация с мест недостаточна для оценки соблюдения критериев, предложенных Еврокомиссией, или если число проведенных тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения ниже 250.

Что касается общего подхода к путешественников, которые прибывают из "зон высокого риска" на территории ЕС, в Еврокомиссии отмечают, что страны Евросоюза не могут отказывать во въезде гражданам из других государств ЕС. Но в зависимости от собственных подходов могут потребовать от приезжих из "красных" или "серых" зон провести 14 дней на карантине или после прибытия пройти тест на COVID-19.