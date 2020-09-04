Франція і Німеччина виступили зі спільною заявою щодо отруєння Навального

Глави МЗС Німеччини і Франції вимагають у Росії терміново роз’яснила ситуацію з отруєнням опозиціонера Алексєя Навального і наголошують, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це йдеться у заяві двох міністрів за результатами їх зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

"Вони обидва глибоко стурбовані цим нападом на пана Навального, який являє собою найсерйозніший удар по основних принципах демократії і політичного плюралізму. Вони зазначають, що цей напад на фізичну недоторканність російського опозиціонера, на жаль, не був одиничним випадком. У зв'язку з цим вони висловлюють надію на те, що російська влада забезпечить умови для здійснення російським народом основних громадянських і політичних прав" - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що застосування хімічної зброї за будь-яких обставин є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам.

"Вкрай важливо, щоб Росія, на території якої відбулося це нове порушення міжнародного права, в терміновому порядку повністю роз'яснила факти і відповідальність за цей замах на члена російської політичної опозиції з використанням військової нервово-паралітичної речовини, що належить до групи агентів, розроблених Росією" - заявили міністри.

"Винні в цьому огидному діянні повинні бути встановлені і притягнуті до відповідальності. Безкарність неприпустима" - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

Напередодні Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.

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