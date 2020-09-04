Франция и Германия выступили с совместным заявлением по отравлению Навального

Главы МИД Германии и Франции требуют у России срочно разъяснить ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального и подчеркивают, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Об этом говорится в заявлении двух министров по результатам их встречи, сообщает "Европейская правда".

"Они оба глубоко обеспокоены этим нападением на господина Навального, которое представляет собой самый серьезный удар по основным принципам демократии и политического плюрализма. Они отмечают, что это нападение на физическую неприкосновенность российского оппозиционера, к сожалению, не было единичным случаем. В связи с этим они выражают надежду на то, что российские власти обеспечат условия для осуществления российским народом основных гражданских и политических прав", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что применение химического оружия при любых обстоятельствах является неприемлемым и противоречит международным нормам.

"Крайне важно, чтобы Россия, на территории которой произошло это новое нарушение международного права, в срочном порядке полностью разъяснила факты и ответственность за это покушение на члена российской политической оппозиции с использованием военной нервно-паралитического вещества, принадлежит к группе агентов, разработанных Россией", - заявили министры.

"Виновные в этом отвратительном деянии должны быть установлены и привлечены к ответственности. Безнаказанность недопустима " - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

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