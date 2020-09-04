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Кулеба наступного тижня відвідає Португалію

П'ятниця, 4 вересня 2020, 20:39

9 вересня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом Португалію.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Програма візиту передбачає переговори з міністром закордонних справ  Португалії Аугушту Сантушем Сілвою, зустрічі з головою комітету у закордонних справах та з питань португальських громад Асамблеї (парламенту) Португалії Сержіу Пінту, міністром у справах економіки та цифровізації Педру Віейрою, а також представниками ділових кіл Португалії.

Планується окрема зустріч в Лісабоні з українською громадою.

У рамках візиту відбудеться підписання Дорожньої карти українсько-португальських відносин на 2020-2022 роки

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Кулеба
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