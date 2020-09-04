Кулеба на следующей неделе посетит Португалию
Пятница, 4 сентября 2020, 20:39
9 сентября 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Португалию.
Об этом сообщили в прессслужбе МИД Украины в пятницу, пишет "Европейская правда".
Программа визита предусматривает переговоры с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой, встречи с председателем комитета по иностранным делам и по вопросам португальских общин Ассамблеи (парламента) Португалии Сержиу Пинту, министром по делам экономики и цифровизации Педру Виейрой, а также представителями деловых кругов Португалии.
Планируется отдельная встреча в Лиссабоне с украинской общиной.
В рамках визита состоится подписание Дорожной карты украинско-португальских отношений на 2020-2022 годы
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