Польща хоче спростити законне проживання для нащадків Речі Посполитої
Польський уряд планує спростити правила отримання можливості законного проживання для нащадків першої та другої Речі Посполитої.
Про це повідомив глава канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business insider.
"Уряд починає роботу над рішеннями, які дозволять спростити процедури і можливості, пов'язані з поселенням в Польщі всіх нащадків жителів першої і другої Речі Посполитої, які заявляють про зв'язок з Польщею" - повідомив Дворчик.
Перша Річ Посполита існувала на частині територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі, України, Росії та Латвії у 1569-1795 роках. Друга Річ Посполита існувала в 1918-1939 роках на частині територій сучасних Польщі, Литви, Білорусі та України.
Важко уявити, однак, документування генеалогічного дерева, що доводить походження від жителя першої речі посполитої. Однак, з іншого боку, така широка категорія потенційних мігрантів може стати способом порятунку польського ринку праці.
Згідно з урядовими прогнозами, якщо не буде вжито ніяких дій, до 2030 року Польщі бракуватиме близько 4 мільйонів співробітників.