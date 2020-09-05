У Держдумі вірять у "розвіддані" від Лукашенка, бо "не Росія їх оприлюднила"

У Держдумі РФ не бачать причин для сумнівів в оприлюдненому в Білорусі записі "перехопленої розмови" нібито Берліна і Варшави про отруєння опозиціонера Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив РИА "Новости" голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников.

За його словами, запис ще потрібно перевірити, але він створює враження достовірного.

"Звичайно, треба його перевірити на справжність. Але це справа вже спеціальних служб і лабораторій. Але на мене він справив враження як досить достовірний, тим більше що він був оприлюднений не нашою державою і не нашими спецслужбами... Думаю, що він справжній", - заявив Калашников.

Запис нібито перехоплених Білоруссю переговорів, на яких представники офіційних "Варшави" та "Берліна" із невластивими полякам іменами Майк та Нік хвалять Лукашенка і домовляються "відвадити Путіна від Білорусі", була оприлюднена державними білоруськими медіа у п'ятницю ввечері.

Розмова, яка триває 59 секунд і більше схожа на пародію, втім, не викликала довіри у соцмережах. Про це свідчать численні жартівливі відео та колажі, що обіграють сюжет "перехопленої розмови".

Також користувачі соцмереж жартують з приводу російсько-білоруських переговорів

⚡Пресс-служба Лукашенко пригрозила перехватить еще больше переговоров, если над опубликованной записью не перестанут смеяться



«Нет никаких оснований не доверять опубликованной записи: она размещена официальными органами и в государственных СМИ», – говорится в заявлении. — ИА «Панорама» (@ia_panorama) September 4, 2020

Запись разговора Варшавы и Берлина:



— Ух, Лукашенко — мужик так мужик. Мужичище.

— Да, и усы у него что надо. И картошка.

— Самый сильный лидер Евразии!

— Точно!

— А что там с Навальным?

— Всё сделано.

— Но Лукашенко прям альфа-самец вообще.

— Тут и спорить не буду! — Vadim Elistratov (@great_laziness) September 4, 2020

Ще до оприлюднення запису офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що твердження Лукашенка про фальсифікацію інформації про отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального, не відповідають істині.