У Держдумі вірять у "розвіддані" від Лукашенка, бо "не Росія їх оприлюднила"
У Держдумі РФ не бачать причин для сумнівів в оприлюдненому в Білорусі записі "перехопленої розмови" нібито Берліна і Варшави про отруєння опозиціонера Навального.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив РИА "Новости" голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников.
За його словами, запис ще потрібно перевірити, але він створює враження достовірного.
"Звичайно, треба його перевірити на справжність. Але це справа вже спеціальних служб і лабораторій. Але на мене він справив враження як досить достовірний, тим більше що він був оприлюднений не нашою державою і не нашими спецслужбами... Думаю, що він справжній", - заявив Калашников.
Запис нібито перехоплених Білоруссю переговорів, на яких представники офіційних "Варшави" та "Берліна" із невластивими полякам іменами Майк та Нік хвалять Лукашенка і домовляються "відвадити Путіна від Білорусі", була оприлюднена державними білоруськими медіа у п'ятницю ввечері.
Розмова, яка триває 59 секунд і більше схожа на пародію, втім, не викликала довіри у соцмережах. Про це свідчать численні жартівливі відео та колажі, що обіграють сюжет "перехопленої розмови".
Також користувачі соцмереж жартують з приводу російсько-білоруських переговорів
⚡Пресс-служба Лукашенко пригрозила перехватить еще больше переговоров, если над опубликованной записью не перестанут смеяться— ИА «Панорама» (@ia_panorama) September 4, 2020
«Нет никаких оснований не доверять опубликованной записи: она размещена официальными органами и в государственных СМИ», – говорится в заявлении.
Запись разговора Варшавы и Берлина:— Vadim Elistratov (@great_laziness) September 4, 2020
— Ух, Лукашенко — мужик так мужик. Мужичище.
— Да, и усы у него что надо. И картошка.
— Самый сильный лидер Евразии!
— Точно!
— А что там с Навальным?
— Всё сделано.
— Но Лукашенко прям альфа-самец вообще.
— Тут и спорить не буду!
Ще до оприлюднення запису офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що твердження Лукашенка про фальсифікацію інформації про отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального, не відповідають істині.