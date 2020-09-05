Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Чехии впервые с начала эпидемии почти 800 заражений коронавирусом

В Госдуме верят в "разведданные" от Лукашенко, потому что "не Россия их обнародовала"

Польша хочет упростить законное проживание для потомков Речи Посполитой

Косово и Сербия договорились о нормализации экономических отношений






В Госдуме верят в "разведданные" от Лукашенко, потому что "не Россия их обнародовала"

Суббота, 5 сентября 2020, 12:39

В Госдуме РФ не видят причин для сомнений в обнародованном в Беларуси записи перехваченного разговора" якобы Берлина и Варшавы об отравлении оппозиционера Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил РИА "Новости" председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, запись еще нужно проверить, но она создает впечатление достоверного.

"Конечно, надо его проверить на подлинность. Но это дело уже специальных служб и лабораторий. Но на меня он произвел впечатление как весьма достоверный, тем более что он был обнародован не нашим государством и не нашими спецслужбами... Думаю, что он настоящий", - заявил Калашников.

Запись якобы перехваченных Беларусью переговоров, на которых представители официальных "Варшавы" и "Берлина" с несвойственными полякам именами Майк и Ник хвалят Лукашенко и договариваются "отвадить Путина от Беларуси", была обнародована государственными белорусскими медиа в пятницу вечером.

Разговор, который длится 59 секунд и больше похож на пародию, впрочем, не вызвал доверия в соцсетях. Об этом свидетельствуют многочисленные шуточные видео и коллажи, обыгрывающие сюжет "перехваченного разговора" и российско-белорусских переговоров.

 

Еще до обнародования записи официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что утверждения Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua