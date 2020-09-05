В Госдуме верят в "разведданные" от Лукашенко, потому что "не Россия их обнародовала"

В Госдуме РФ не видят причин для сомнений в обнародованном в Беларуси записи перехваченного разговора" якобы Берлина и Варшавы об отравлении оппозиционера Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил РИА "Новости" председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, запись еще нужно проверить, но она создает впечатление достоверного.

"Конечно, надо его проверить на подлинность. Но это дело уже специальных служб и лабораторий. Но на меня он произвел впечатление как весьма достоверный, тем более что он был обнародован не нашим государством и не нашими спецслужбами... Думаю, что он настоящий", - заявил Калашников.

Запись якобы перехваченных Беларусью переговоров, на которых представители официальных "Варшавы" и "Берлина" с несвойственными полякам именами Майк и Ник хвалят Лукашенко и договариваются "отвадить Путина от Беларуси", была обнародована государственными белорусскими медиа в пятницу вечером.

Разговор, который длится 59 секунд и больше похож на пародию, впрочем, не вызвал доверия в соцсетях. Об этом свидетельствуют многочисленные шуточные видео и коллажи, обыгрывающие сюжет "перехваченного разговора" и российско-белорусских переговоров.

⚡Пресс-служба Лукашенко пригрозила перехватить еще больше переговоров, если над опубликованной записью не перестанут смеяться



«Нет никаких оснований не доверять опубликованной записи: она размещена официальными органами и в государственных СМИ», – говорится в заявлении. — ИА «Панорама» (@ia_panorama) September 4, 2020

Запись разговора Варшавы и Берлина:



— Ух, Лукашенко — мужик так мужик. Мужичище.

— Да, и усы у него что надо. И картошка.

— Самый сильный лидер Евразии!

— Точно!

— А что там с Навальным?

— Всё сделано.

— Но Лукашенко прям альфа-самец вообще.

— Тут и спорить не буду! — Vadim Elistratov (@great_laziness) September 4, 2020

Еще до обнародования записи официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что утверждения Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине.