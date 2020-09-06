Глава МЗС Британії: отруєння Навального "Новічком" - це гангстеризм
Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що версія про причетність влади РФ до отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального видається найбільш правдоподібною.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Рааб заявив в ефірі ВВС.
"Я думаю, що складно прийти до якогось альтернативного пояснення, з огляду на попередню російську державну практику використання такої речовини в Солсбері, з огляду на труднощі отримання, зберігання і вже тим більше використання "Новічка", це ж дуже небезпечна речовина", - сказав Рааб.
На думку Рааба, потрібно провести розслідування за підтримки Організації з заборони хімічної зброї, в якому Росія повинна співпрацювати.
Британський міністр також підкреслив, що використання речовини групи "Новічок" не може вважатися внутрішньою справою країни.
"Використання хімічної зброї в такому контексті - це чистої води гангстеризм, а у Росії є міжнародні зобов'язання не використовувати подібні речовини", - додав він.
Нагадаємо, у МЗС РФ заявили, що в розробці нервово-паралітичних речовин групи "Новічок" брали участь спеціалісти західних країн і структур НАТО.
Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.
У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.
Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу