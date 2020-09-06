Глава МИД Британии: отравление Навального "Новичком" - это гангстеризм

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что версия о причастности властей РФ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рааб заявил в эфире ВВС.

"Я думаю, что сложно прийти к какому-то альтернативному объяснению, учитывая предыдущую российскую государственную практику использования такого вещества в Солсбери, учитывая сложности получения, хранения и уж тем более использования "Новичка", это ведь очень опасная субстанция" – сказал Рааб.

По мнению Рааба, нужно провести расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия, в котором Россия должна сотрудничать.

Британский министр также подчеркнул, что использование вещества группы "Новичок" не может считаться внутренним делом страны.

"Использование химического оружия в таком контексте – это чистой воды гангстеризм, а у России есть международные обязательства не использовать подобные вещества", - добавил он.

Напомним, в МИД РФ заявили, что в разработке нервно-паралитических веществ группы "Новичок" принимали участие специалисты западных стран и структур НАТО.

Как сообщалось, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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