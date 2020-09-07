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У Брюсселі мітинг коронаскептиків розігнали за відсутність масок

Понеділок, 7 вересня 2020, 07:50

Поліція Брюсселя розігнала протестувальників проти обмежувальних заходів, введених через пандемію коронавірусу, бо вони порушували протиепідемічні правила.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Близько 350 людей вийшли на вулиці Брюсселя в другій половині дня у неділю.

Демонстранти скандували гасла на зразок "Я дихаю вільно". Плакати і транспаранти транслювали такі повідомлення, як" Живи своїм життям, епідемія закінчилася " і "Убитий маскою".

 

"Велика частина демонстрантів була без масок і не дотримувалася правил соціального дистанціювання", - сказав представник поліції Брюсселя.

"Тому ми поклали край цій демонстрації і виявили тих, хто порушив закон. Ми зробили кілька попереджень. Ми вже кілька разів говорили, що правила повинні дотримуватися, тому маска і дистанція необхідні. Зважаючи на явну відмову підкорятися вимогам мітинг був припинений" - зазначив він.

Також правоохоронці затримали одного з протестувальників, який поранив в обличчя поліцейського.

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