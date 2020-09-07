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В Брюсселе митинг коронаскептиков разогнали за отсутствие масок

Понедельник, 7 сентября 2020, 07:50

Полиция Брюсселя разогнала протестующих против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, потому что они нарушали противоэпидемические правила.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Около 350 человек вышли на улицы Брюсселя во второй половине дня в воскресенье.

Демонстранты скандировали лозунги вроде "Я дышу свободно". Плакаты и транспаранты транслировали такие сообщения, как" Живи своей жизнью, эпидемия закончилась " и "Убит маской".

"Большая часть демонстрантов была без масок и не соблюдала правила социального дистанцирования", - сказал представитель полиции Брюсселя.

 

"Поэтому мы положили конец этой демонстрации и обнаружили тех, кто нарушил закон. Мы сделали несколько предупреждений. Мы уже несколько раз говорили, что правила должны соблюдаться, поэтому маска и дистанция необходимы. Ввиду явного отказа подчиняться требованиям митинг был прекращен " - отметил он.

Также правоохранители задержали одного из протестующих, который ранил в лицо полицейского.

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